Ходжалинский геноцид совершен в отношении безоружного, мирного азербайджанского населения с особой жестокостью.

Об этом в четверг во время состоявшегося в Управлении мусульман Кавказа мероприятия "Ходжалинский геноцид - вечная память народа: справедливость для Ходжалы!" сказал председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава Госкомитета выразил сожаление по поводу совершенного 27 лет назад тяжкого преступления в отношении азербайджанского народа.

"Наш народ прожил очень тяжелый день. Кочарян, Саргсян не только организовали этот геноцид, но и были непосредственными его участниками. Этот геноцид был совершен с особой жестокостью. Придет время, и совершившие Ходжалинский геноцид преступники будут отвечать перед международным трибуналом", - отметил председатель Комитета.

Рзаев добавил, что азербайджанские земли и сегодня находятся под оккупацией, резолюции, принятые ООН в связи с освобождением наших земель, все еще не выполнены.

"Но я верю, в ближайшем будущем мы добьемся этого, будет обеспечена территориальная целостность Азербайджана. Сегодняшняя политика нацелена на освобождение наших земель мирным путем. Однако, когда наступит время, Азербайджан также имеет полное право и сможет обеспечить свою территориальную целостность за счет сильной армии", - сказал Рзаев.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.