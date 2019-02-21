Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Колгышлаг-Мирашелли-Ахмедагалы-Чырахлы Агдамского района, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Колгышлаг-Мирашелли-Ахмедагалы-Чырахлы, соединяющей пять населенных пунктов, где проживает девять тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 2,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.