Отношения Турции и Азербайджана переживают "золотой век", что происходит благодаря главам двух стран - Президентам Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану.

Об этом сказал в четверг в эксклюзивном интервью Trend советник президента Турции Ялчын Топчу, передает Day.Az.

"Всем известно высказывание Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, что Турция и Азербайджан являются "одной нацией, двумя государствами". Турция и Азербайджан не только разделяют общую судьбу, но также смотрят в будущее с единой позиции", - отметил Топчу.

По его словам, Турция и Азербайджан - это два государства, с которыми считаются в регионе и мире, и которые имеют тесные отношения во всех сферах.

Советник президента Турции отметил, что Азербайджан всегда доказывает свое братство с Турцией, и в самые тяжелые дни братский Азербайджан был рядом с Турцией.

"Во время попытки военного переворота в Турции Азербайджан еще раз доказал свое братство, и это было очень важно для нас", - подчеркнул он.

Топчу отметил, что Президент Ильхам Алиев на одной из международных конференций, где не участвовала Турция, оказал братской стране важную поддержку.

"Слова Президента Азербайджана "За этим столом нет представителей Турции, но здесь есть я" навсегда останутся в памяти турецкого народа, и мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за такую поддержку", - сказал он.

Топчу отметил, что дальнейшее укрепление отношений двух стран является приоритетом Азербайджана и Турции.