Ходжалинский геноцид - самое тяжкое преступление, совершенное против человечества. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг на состоявшемся в Управлении мусульман Кавказа мероприятии в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

Он подчеркнул, что виновные в преступлениях против азербайджанского народа ответят за них перед военным трибуналом.

Как отметил депутат, на протяжении истории в отношении азербайджанского народа совершались акты геноцида, осуществлялись депортации.

"Советское руководство в 1948 году приняло решение о депортации тысяч азербайджанцев из Армении, с их исконных земель. Причиной этого была названа необходимость размещения прибывающих из-за рубежа армян. Разве в такой огромной стране, как СССР, не нашлось бы в то время места для размещения тех армян? К сожалению, это была целенаправленная политика", - сказал Алиев.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.