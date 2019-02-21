Президент Ильхам Алиев изменил состав Координационной комиссии по информационной безопасности
21 февраля 2019 15:55 164
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О создании Координационной комиссии по информационной безопасности" от 29 марта 2018 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, добавляется новый абзац следующего содержания:
"Директор Института информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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