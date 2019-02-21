Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение Президента Азербайджана "О создании Координационной комиссии по информационной безопасности" от 29 марта 2018 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, добавляется новый абзац следующего содержания:

"Директор Института информационных технологий Национальной академии наук Азербайджана".