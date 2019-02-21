Необходимо удвоить усилия по разрешению неурегулированных конфликтов на пространстве ОБСЕ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели на открытии зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

Выступая президент ПА ОБСЕ отметил, что конфликты в регионе Южного Кавказа остаются по-прежнему нерешенными.

"На высоком уровне предпринимаются интенсивные усилия для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и сокращения напряженности вокруг него", - заявил Г. Церетели.

Он призвал удвоить усилия для решения этого конфликта.