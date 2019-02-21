Завершился очередной визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Посредники от Франции - Стефан Висконти, от России - Игорь Попов и от США - Эндрю Шофер, а также специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик побывали в столица двух государств, являющихся единственно признанными сторонами конфликта.

Первоначально посредники прибыли в Ереван, где встретились с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном.

Как сообщают армянские СМИ, в ходе встреч обсуждались детали январской встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе. Состоялся обмен мнениями по вопросам формирования соответствующей атмосферы для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Армянская сторона еще раз постаралась убедить посредников в своем миролюбии и приверженности переговорам.

Затем сопредседатели приехали в Баку, где их принял президент Ильхам Алиев. По информации АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что посредники по карабахскому урегулированию посещают регион регулярно, и их визиты не вызывают в последние годы большого интереса. Это просто дежурные посещения в рамках мандата, определенного соответствующей должностью и зарплатой.

Но нынешний визит привлек к себе внимание по той причине, что осуществился после состоявшейся встречи лидеров Азербайджана и Армении в Давосе и несостоявшейся встречи глав МИД в Мюнхене. Последний факт продолжает анализироваться до сих пор. А главное - в этот раз сопредседатели не посетили оккупированный Карабах.

Пытаясь как-то объяснить последний факт, представитель сепаратистского режима Давид Бабаян поведал, что сопредседатели в рамках своего регионального визита почти всегда посещают оккупированные территории, но бывает ряд исключений. "Неблагоприятные погодные условия могут быть причиной, также несколько раз было такое, что визит был запланирован, но встреча не состоялась, причиной непосещения также может стать тематика визита", - сказал он Tert.am.

Что же помешало в этот раз? По версии Бабаяна, посредники прибыли в регион, чтобы организовать встречу лидеров и ответственных лиц Армении и Азербайджана. То есть, тематика визита не касалась Карабаха, и поэтому они объехали оккупированные территории стороной?

Пояснение, чрезвычайно примечательное в свете последних карабахских демаршей и абсурдных заявлений Никола Пашиняна. Премьер Армении, которому пришлось таки подключиться к переговорному процессу, натолкнувшись после встречи в Давосе на жесткую критику внутри Армении, резко изменил тактику и перекрыл кислород только наметившемуся позитивному процессу требованиями усадить за стол сепаратистов Карабаха. Армянский лидер фактически отстранился, указав, что Армения не имеет никакого отношения к карабахскому конфликту и договариваться Баку должен с Карабахом. Создалась тупиковая ситуация, по причине которой, вероятно, и не состоялась встреча Мамедъярова и Мнацаканяна на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, что накануне Мюнхена РИА Новости со ссылкой на главу МИД Азербайджана сообщали о возможности встречи, в ходе которой будет обсуждена возможность организации саммита лидеров двух стран. Эльмар Мамедъяров отметил, что встреча может быть на ногах, но "обязательно увидимся". Тот факт, что встреча не состоялась, армянская сторона и ее сподвижники представили как потерю Баку инициативы в переговорном процессе и победу пашиняновской дипломатии.

Под пашиняновской дипломатией подразумевается его регрессивный тезис об отсутствии у него полномочий вести переговоры от имени "карабахского народа". Выступая недавно в парламенте, Никол Пашинян заявил, что в целях реализации этой инициативы Ереваном подготовлены предложения, которые переданы посредникам и другим международным инстанциям. Стало ясно, что Пашинян боится переговоров и хочет уклониться от них, поставив задачу, которая не имеет решения.

Своеобразным ответом на этот демарш стало не посещение сопредседателями оккупированного Карабаха. Это решение посредников неприятно удивило армянскую сторону. Именно сейчас, когда вопрос привлечения к переговорам сепаратистов так остро поставлен Ереваном, МГ проигнорировала Ханкенди. Конечно, встреча лидеров оккупанта-Армении и пострадавшего от оккупации Азербайджана не предмет обсуждения с сепаратистским режимом. Но ведь на этой встрече лидеры будут говорить не о погоде, а решать судьбу Карабаха - без него. Получается, что все демарши и раскиданные по международным организациям инициативы Пашиняна так же проигнорированы.

Международные посредники об этом не говорят вслух, но нет сомнений, что они не заинтересованы в расширении формата переговоров и его усложнении. Кроме того, в отличие от фантазера Никола, в России, США и Франции при всех симпатиях к Еревану остаются реалистами и понимают, что Баку не будет вести никаких переговоров с Карабахом. Обсуждения возможны на уровне армянской и азербайджанской общин, и только. А затягивание нынешней ситуации чревато новой войной, в которой мировые державы на данный момент не заинтересованы.

Заметим, что об отсутствии у посредников намерения посетить в этот раз оккупированные территории Азербайджана, до последнего момента не было точно известно. Это стало ясно только по факту, когда дипломаты отбыли из Армении в Азербайджан. Возможно, что этот визит зависел от каких-то факторов, которые не сложились после встреч в Ереване.

Гадать о причинах можно до бесконечности. Но мы не будем этим заниматься. Как бы там ни было, а сторонами переговоров, хочет того Ереван или нет, для всего мира остаются Армения и Азербайджан. Нынешний визит сопредседателей МГ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ это ясно показали.

Пашиняну либо придется идти на прямой контакт с Баку, либо готовить свой народ к большим потерям и разочарованиям. По выбору.

P.S. В то время, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ проводили встречи в Баку, ВС Армении прибегли к очередной провокации. По сообщению Минобороны, в четверг днем в направлении Агдамского района армянская сторона посредством тактического беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "X-55" попыталась осуществить разведку позиций азербайджанской армии. Армянский дрон был обнаружен и уничтожен.

Зульфугар Ибрагимов