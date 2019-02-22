После того, как армянская сторона безуспешно попыталась протащить в репрезентативный список всемирного наследия ЮНЕСКО образцы азербайджанской культуры, кухни и традиций, казалось бы, стоит сделать перерыв. Но наши соседи не сдаются.

Правительство Армении в скором времени обратится в ЮНЕСКО для включения еще нескольких национальных ценностей в список объектов всемирного наследия. Соответствующее решение принято в четверг на заседании камбина Армении, сообщают армянские СМИ.

Чем же собираются "обогатить" мировое наследие в Армении на этот раз?

По предложению министерства культуры, сообщают СМИ, в список хотят включить араратскую кошениль (вордан кармир) и знания о способах ее обработки и применения, а также гюмрийский символ - кувшинчик мушурба или клклан (булькающий кувшинчик), который благодаря своей уникальной структуре при использовании издает булькающий звук.

Кроме того, планируется внести в реестр традиционный кукольный театр теней, музыкальный инструмент "паркапзук" (волынка) или, как его еще называют, "тик", а также армянскую национальную борьбу "кох". Это состязание, напоминающее современную борьбу, сопровождалось игрой национальных (?) инструментов - зурны, дудука и барабанов.

Для тех, кто не интересуется фауной, поясним - араратская кошениль это членистоногое насекомое. Научное ее название - персидская кошениль или "кирмиз", от слова "гырмызы", то есть красный по-нашему. Дело в том, что самка этого жука, обитающего на территории современной Армении, а также распространенного в Азербайджане, Турции и Иране сдержит красный пигмент, который издревле использовали как краситель народы указанных территорий. "Гырмызы"...

Ну да ладно, не будем придираться к словам.

Жуков в мировом наследии ЮНЕСКО, наверное, еще не было, и Армения со своим предложением "рискует" оказаться первой.

Зульфугар Ибрагимов