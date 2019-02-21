Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по повышению государственной заботы об азербайджанских ветеранах Афганистана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в связи с 30-летием завершения войны в Афганистане, в целях повышения государственной заботы об азербайджанских ветеранах Афганистана, усиления материально-технической базы Общественного объединения "Азербайджанские ветераны Афганистана", а также решения текущих вопросов для совершенствования деятельности Объединения и осуществления предусмотренных мероприятий, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Общественному объединению "Азербайджанские ветераны Афганистана" будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.