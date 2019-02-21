существляемые под руководством Президента Ильхама Алиева проекты позволяют Азербайджану занять ведущее место в регионе в сфере транспорта, транзита и логистики, сказал в четверг Trend министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам министра, эти проекты, среди которых строительство Бакинского международного морского торгового порта и Бакинского судостроительного завода, отвечают самым высоким стандартам.

"Реализованные в стране работы являются результатом экономической политики Президента Ильхама Алиева. Одно из главных направлений этой политики - превращение Азербайджана в транспортный узел за счет использования географической позиции страны. Как вы знаете, маршруты Север-Юг и Восток-Запад проходят через Азербайджан. Реализуются многочисленные работы с целью превратить Азербайджан в транспортный узел. В частности, строятся и реконструируются железные и автомобильные дороги. В прошлом году был сдан в эксплуатацию Бакинский международный морской торговый порт. В 2013 году был сдан в эксплуатацию Бакинский судостроительный завод", - сказал министр.

В четверг в Баку прошла церемония спуска на воду первого произведенного в стране нефтяного танкера. Комментируя это событие Мустафаев отметил, что этот танкер является одним из четырех судов, построенных на основе соглашения между ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и ООО "Бакинский судостроительный завод". В целом соглашение предусматривает строительство двух судов типа Ro-Pax и двух танкеров.

"Один из этих танкеров сегодня был спущен на воду. Его строительство перешло на последнюю стадию. Уже завершены 90 процентов всех работ и, как ожидается, танкер будет полностью готов в июне этого года. В то же время, один из судов типа Ro-Pax будет сдан в эксплуатацию в этом году, а второй вместе с другим танкером - в следующем году", - сказал министр.

Мустафаев также напомнил, что сегодня было подписано новое соглашение - при поддержке правительства будут построены два новых танкера: "Они будут сданы в эксплуатацию в 2021 году. Таким образом, флот Азербайджана расширится, что позволит сохранить приобретенное до сегодняшнего дня преимущество. Торговый флот Азербайджана является самым большим на Каспии по количеству торговых судов и строительство этих танкеров позволит сохранить наши позиции".

Министр подчеркнул, что основная цель проводимых работ заключается в том, чтобы перевести на Азербайджан грузы, которые транспортируются с Востока на Запад и с Севера на Юг, а также в обратном направлении.

"Мы последовательно идем к этому. Строительство нового танкера - знаменательное событие. Это первый танкер, построенный в Азербайджане. Ежегодно через территорию страны транспортируется пять миллионов тонн нефти из Туркменистана, России, Казахстана и по Баку-Тбилиси-Джейхан поступает в Средиземное море. Поэтому строительство танкеров важно для сохранения позиций Азербайджана в этой сфере", - сказал министр.

Мустафаев также затронул в целом ненефтяную промышленность страны. По словам министра, это одна из самых успешно развивающихся сфер страны.

"Развитие ненефтяного сектора является приоритетным направлением экономики. В этом плане ненефтяная промышленность играет ведущую роль. В прошлом году ненефтяная промышленность выросла на 8,5 процента. Это очень высокий показатель. В январе этого года темпы роста производства ненефтяной продукции выросли - рост превысил 18 процентов, чего удалось добиться благодаря сданным в эксплуатацию заводам и фабрикам. Здесь также велика роль промышленных парков и кварталов. Также стоит отметить и важный вклад в это дело Бакинского судостроительного завода", - добавил министр.