Россия и Азербайджан являются друг для друга очень важными союзниками. Об этом, как передает Trend, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"У меня нет никаких сомнений в том, что в наших отношениях сейчас отсутствуют какие бы то ни было серьезные, непреодолимые проблемы. Россия и Азербайджан, несмотря на то, что мы не входим в какие-либо совместные военные блоки, остаются друг для друга очень важными союзниками в решении многих глобальных проблем современности", - подчеркнул он.

Сенатор обратил внимание, что Россия заинтересована в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. "Понятно, что с обеих сторон конфликта всегда будет вестись работа с целью приблизить российские позиции к позициям азербайджанской или же армянской стороны, но, думаю, не менее очевидно, что у России здесь нет каких-либо собственных интересов, кроме установления мира на Кавказе", - сказал Константин Косачев.

"Россия заинтересована в том, чтобы решение, которое в конечном итоге, я уверен, будет найдено, устроило бы все стороны нагорно-карабахского конфликта. Над этим Россия работает, и в этом мы по-прежнему находимся в очень конструктивном поступательном диалоге и с азербайджанской, и с армянской стороной", - заключил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам.