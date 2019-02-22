Азербайджан является одним из региональных хабов транзитного коридора "Север-Юг", сказал в эксклюзивном интервью Trend и Azernews министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Министр отметил, что Азербайджан и Эстония имеют многообещающий потенциал для сотрудничества в экономической сфере.

"Тем не менее, мы все еще находимся на стадии изучения возможностей для сотрудничества. Правительства двух стран периодически созывают Межправительственную комиссию для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в целях содействия торговле и инвестициям. Эстония выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в области транспорта и логистики, поскольку географическое положение страны способствует ее превращению в один из региональных хабов быстро развивающегося транзитного коридора "Север-Юг"", - сказал глава МИД.

Миксер отметил, что сотрудничество в сельском хозяйстве и здравоохранении также представляет взаимный интерес.

"Стороны обсуждали возможности сотрудничества в таких сферах, как энергетика, переработка и производство пищевых продуктов, и мы надеемся, что эти контакты перерастут в партнерские отношения", - добавил глава МИД.

Далее, глава МИД Эстонии отметил, что две страны тесно сотрудничают в сфере ИКТ и образования, и у государств имеется большой потенциал для развития экономических отношений и увеличения торговых потоков.

"Эстонское туристическое агентство "Germalo" организовывает регулярные туры в Азербайджан. Общее число турпотоков между двумя странами может расти. Однако пока количество виз, выданных гражданам Азербайджана для посещения Эстонии, осталось на прежнем уровне за последние пару лет. Я уверен, что большее количество контактов между людьми, а также культурные и деловые связи могут помочь привлечь и туристов", - сказал глава МИД.

Говоря о политических отношениях, Миксер отметил, что двусторонние отношения между Эстонией и Азербайджаном стабильны и дружественны.

"В последние годы мы добились прогресса в укреплении политического сотрудничества посредством встреч на высоком уровне. Мы рады отметить очень хорошие контакты между нашими парламентами. Наш вице-спикер посетил Баку в октябре 2018 года. Правительство Эстонии ценит сотрудничество со странами "Восточного партнерства" и активно продвигает эту инициативу в Европейском союзе. ЕС является важным партнером для Азербайджана, и мы приветствуем позитивную динамику в отношениях ЕС-Азербайджан. ЕС и Азербайджан в настоящее время ведут переговоры по новому рамочному соглашению для дальнейшего углубления сотрудничества. Естественно, имеется интерес к интенсификации политического диалога и диверсификации сфер сотрудничества", - сказал Миксер.

Глава МИД Эстонии также рассказал о сотрудничестве между двумя странами в гуманитарной сфере.

"Между университетами двух стран налажено хорошее сотрудничество, и многие студенты получали возможность учиться в наших странах. Студенческий обмен - это прочная база, где дружба между нашими странами может развиваться. Я очень рад, что представители искусства Эстонии получили возможность представить эстонскую культуру в Азербайджане, будь то кино, театр, музыка или искусство. В то же время, на Таллиннском кинофестивале "Темные ночи", более 20 лет являющемся одним из крупнейших кинофестивалей в Северной Европе, неоднократно демонстрировались азербайджанские фильмы, давая нам представление о вашей культуре и образе жизни", - сказал Миксер.