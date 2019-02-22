В рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы" муниципалитет израильского города Акко, Координационный центр горских евреев-выходцев из Азербайджана и неправительственная организация "Международные проекты для общества" совместно провели День памяти 27-й годовщины одной из самых кровавых трагедий в истории - акта геноцида в Ходжалы, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В организованных Фондом Гейдара Алиева мероприятии и документальной фотовыставке, посвященных жертвам Ходжалинского геноцида, приняли участие депутаты израильского Кнессета, в том числе глава межпарламентской комиссии дружбы "Израиль-Азербайджан", глава фракции "Наш Дом - Израиль" Роберт Илатов, депутат Кнессета 17 созыва, чрезвычайный и полномочный посол Йосеф Шагал, главный раввин города Акко и Севера Израиля Йосеф Яшар, главный раввин горских евреев Израиля Янив Нафтали, представитель фонда "СТМЭГИ" Роберт Абрамов, заместители мэров израильских городов Кирьят Ям, Кирьят Ата и Кармиэль, а также многочисленная община евреев-выходцев из Азербайджана.

В мероприятии с азербайджанской стороны приняли участие представитель Фонда Гейдара Алиева Джавид Мамедзаде, представитель Администрации Президента Азербайджана Мехсети Алиева, депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков и Севиндж Фаталиева.

Многим участникам мероприятия фотовыставка "Справедливость к Ходжалы" напомнила трагические события - страшные картины Холокоста еврейского народа, осуществленного нацистской Германией.

Открывший мероприятие мэр города Акко Шимон Ланкри выразил глубокую скорбь по поводу Ходжалинского геноцида, а также надежду на скорое освобождение оккупированных азербайджанских территорий и возвращение более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев на свои исторические земли. "Я не раз повторял, что в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте я поддерживаю справедливую позицию Азербайджана. Мы искренне сопереживаем азербайджанскому народу в связи с Ходжалинской трагедией. Мы как народ, переживший Холокост, прекрасно понимаем отчаяние и боль азербайджанского народа", - подчеркнул Ланкри.

Главный раввин города Акко и Севера Израиля Йосеф Яшар отметил, что был шокирован варварством и жестокостью армянских вооруженных сил в отношении мирного азербайджанского населения. "Мы как народ, переживший Холокост, осуждаем эти варварские методы и бесчеловечное отношение к азербайджанским мирным жителям Ходжалы, которые подвергались унижениям, оскорблениям и пыткам со стороны армянских захватчиков. Я хочу прочитать еврейскую поминальную молитву Кадиш в память о жертвах акта геноцида в азербайджанском городе Ходжалы", - подчеркнул раввин города Акко и Севера Израиля Йосеф Яшар.

Глава межпарламентской комиссии дружбы "Израиль-Азербайджан", глава фракции "Наш Дом - Израиль" Роберт Илатов поблагодарил организаторов мероприятия и выразил свои глубокие соболезнования азербайджанскому народу. "Мы всегда осуждали и будем осуждать любые формы насилия и жестокости против мирного населения. Эти страшные фотографии Ходжалы свидетельствуют о жестокости и насилии, кровавой резне мирного азербайджанского населения", - отметил депутат израильского Кнессета Роберт Илатов.

Представитель Фонда Гейдара Алиева Джавид Мамедзаде проинформировал участников мероприятия о деятельности международной кампании "Справедливость к Ходжалы".

"Данная международная информационная кампания была инициирована вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой 8 мая 2008 года. Кампания призвана повысить уровень осведомленности международного сообщества о Ходжалинском геноциде, а также основных причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и необходимости безоговорочного вывода армянских вооруженных сил из Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана. Основная цель этой кампании - отдать дань уважения памяти жертв, сохранить и передать новым поколениям память о них, поддержать выживших и найти пути облегчения их страданий" - отметил представитель Фонда Гейдара Алиева.

Глава азербайджанской горско-еврейской общины и Азербайджанского дома "Тикватейну" в городе Акко Ширин-Нехамия Михаэли выразил благодарность мэру города Шимону Ланкри за верную дружбу с азербайджанской общиной и Республикой Азербайджан. "Я сын азербайджанского народа горско-еврейского происхождения и заявляю, что мы никогда не забудем те зверства, свидетелями которых мы стали в 1992 году. Я мечтаю, чтобы настал день, когда Шимон Ланкри и я посетим освобожденные азербайджанские территории. Мы, горские евреи - выходцы из Азербайджана гордимся тем фактом, что в этой войне против дашнакских захватчиков одним из первых Национальных героев независимого Азербайджана стал Альберт Агарунов. Его героизм вновь показал мужество азербайджанского и еврейского народов. Наряду с нашим героем Альбертом, было много евреев, которые воевали за территориальную целостность Азербайджана, а также есть те, кто пропал без вести. Одним из них является мой двоюродный брат Вугар Михайлов. На сегодняшний день члены семьи Михайловых живут в различных городах Израиля, его мать со старшим братом и сестрой очень надеются, что смогут вновь увидеться с Вугаром после 27 лет армянского плена", - подчеркнул Ширин Нехамия Михаэли.

Глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества", известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут представил документальную презентацию о страшном акте геноцида в Ходжалы и продолжающейся оккупации Арменией азербайджанских земель."Уже более 27 лет Армения удерживает под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих регионов Азербайджана. То, что Нагорный Карабах является исторической частью Азербайджана - общеизвестный факт. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Вместе с представителями израильских СМИ я не раз встречался с жителями, пережившими Ходжалинский геноцид. Поверьте, они рассказывали ужасные вещи об армянской жестокости и варварстве, о которых даже тяжело писать и говорить вслух. Все события страшной февральской ночи в Ходжалы подтверждаются документальными видеоматериалами, показаниями свидетелей, иностранных журналистов и экспертов, находившихся на тот момент в азербайджанском городе. Единственной причиной намеренного массового уничтожения гражданского населения города Ходжалы было то, что все жители были азербайджанцами. Все эти исторические факты нашли отражение в нашем художественно-документальном романе "Боль" о страшных страницах акта геноцида в Ходжалы, написанном в соавторстве с моим отцом", - отметил израильский эксперт.

Арье Гут также поблагодарил Фонд Гейдара Алиева и международную информационную кампанию "Справедливость к Ходжалы" за поддержку организации мероприятия и документальной фотовыставки.

Представитель Администрации Президента Азербайджана Мехсети Алиева подчеркнула, что Ходжалинская трагедия является одним из чудовищных преступлений XX века, которое было совершено в отношении азербайджанского народа авторами шовинистской политики по созданию т.н. "Великой Армении" и моноэтнического государства. "Мирные жители, которым удалось вырваться из окружения, с особой жестокостью были убиты в лесах устроившими засаду армянскими военными. Озверевшие палачи снимали с людей скальпы, отрезали им различные части тела, выкалывали глаза детям, распарывали животы беременным женщинам, живьем закапывали людей в землю или же заживо их сжигали.

В результате этих зверств из числа населения Ходжалы 613 человек были убиты, из них 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 1275 мирных жителей - старики, женщины и дети, попав в плен, были подвергнуты уму не постижимым мучениям, оскорблениям и унижениям. О судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. В Ходжалинской трагедии 8 семей были уничтожены полностью, 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из родителей. Это было целенаправленным убийством по национальному признаку, т.е. настоящий геноцид.

Азербайджанское государство и народ никогда не забывают и не забудут Ходжалинский геноцид. Трудно представить, что подобные варварства были совершены в конце XX века и на глазах у всего мирового сообщества", - отметила Мехсети Алиева

Известный азербайджанский политолог и депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков рассказал участникам мероприятия о том, почему, на его взгляд, геноцид в Ходжалы по сей день остается безнаказанным. "К сожалению, организаторам, идеологам и вдохновителям акта геноцида в Ходжалы пока удается избегать публичного осуждения и суда. Поэтому Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Сейран Оганян и другие, вместо того чтобы отбывать срок в тюрьме, стали президентами, министрами, их принимали и награждали иностранными орденами. Однако страх перед возмездием со стороны азербайджанцев никогда не покидал организаторов геноцида в Ходжалы. Именно поэтому сегодня Кочарян и Хачатуров находятся под следствием в армянской тюрьме", - отметил Расим Мусабеков.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева подчеркнула, что резня в Ходжалы - это кровавая страница азербайджанской истории. "Мы скорбим по погибшим, чтим их память, требуя не мести, а справедливости! Международная информационная кампания, осуществляемая Фондом Гейдара Алиева, называется "Справедливость к Ходжалы" именно потому, что политика, проводимая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, ставит во главу справедливость, которая заключается в призвании к ответу тех, кто виновен в военных преступлениях, преступлениях против человечности и массовых убийствах в Ходжалы.

Порой армяно-азербайджанский конфликт называют "замороженным", но как это возможно, когда до сих пор гибнут мирные жители, дети, женщины? В июле 2017 года вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из минометов и гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибла 2-летняя Захра Гулиева. В марте 2011 года 9-летний Фариз Бадалов, играя во дворе своего дома года, был убит снайперской пулей. 13- летняя Айгюн Шахмалыева погибла 14 июля того же года в селе Алибейли Товузского района в результате сработавшего взрывного устройства, встроенного в игрушку и спущенного армянской стороной вниз по течению реки Товузчай.

Единственный способ положить конец насилию и урегулировать этот конфликт - это принуждение Армении к освобождению азербайджанских земель. Именно эта ответственность лежит на плечах всего мирового сообщества", - подчеркнула депутат Севиндж Фаталиева.

Живой свидетель акта геноцида в Ходжалы, ныне гражданин Израиля Асад Фараджев отметил, что после захвата Ходжалы в Агдам стали прибывать уцелевшие в кровавой резне азербайджанцы. "Было принято решение изучить обстановку на месте, и я вместе с журналистом Чингизом Мустафаевым отправился в Ходжалы. Увиденная картина потрясла меня. Сохранилась фотография, на которой я изображен на фоне последствий зверств армян. Подвергшиеся глумлению тела погибших жителей Ходжалы до сих пор у меня перед глазами. Мы попали на то страшное поле убитых, униженных и оскорбленных жителей Ходжалы через 2-3 дня после событий. Это поле находилось в 17-20 км от Ходжалы. Увидев эту страшную картину убитых, изувеченных, искалеченных и изнасилованных женщин, сожженных людей, отрезанные головы, уши, скальпы, проколотые головы детей и стариков, мы поняли, что надо везти сюда журналистов, чтобы донести миру эту страшную правду о Ходжалинском геноциде. Тогда вылетел второй вертолет с журналистами. Армяне думали, что мы приехали собирать трупы ходжалинцев. Со мной был ныне покойный Чингиз Мустафаев, который снимал и во время съемок продолжал рыдать, видя эту страшную картину. В этих кадрах вы можете услышать и мой голос, когда я ему говорю "снимай, и это снимай". Если бы армяне знали, что мы привезли группу журналистов - французских, турецких, российских - они сбили бы этот вертолет", - подчеркнул полковник Фараджев.