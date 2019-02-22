Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева распорядилась о строительстве дома для инвалида Карабахской войны - ФОТО
22 февраля 2019 11:36 1 079
Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева дала поручение о строительстве частного дома для инвалида Карабахской войны второй группы, жителя села Гараджаллы Уджарского района Шохрата Гасымова, проживающего в тяжелых жилищно-бытовых условиях.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.
Отметим, что на основании поступившего в Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда обращения Шохрата Гасымова была осмотрена территория и проведены проектные работы по строительству.
Дом будет построен за счет средств Фонда Гейдара Алиева на приусадебном участке, принадлежащем Шохрату Гасымову.
Строительство нового дома планируется завершить в ближайшие сроки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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