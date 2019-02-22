Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева дала поручение о строительстве частного дома для инвалида Карабахской войны второй группы, жителя села Гараджаллы Уджарского района Шохрата Гасымова, проживающего в тяжелых жилищно-бытовых условиях.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.

Отметим, что на основании поступившего в Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда обращения Шохрата Гасымова была осмотрена территория и проведены проектные работы по строительству.

Дом будет построен за счет средств Фонда Гейдара Алиева на приусадебном участке, принадлежащем Шохрату Гасымову.

Строительство нового дома планируется завершить в ближайшие сроки.