Азербайджанский народ не поддерживает и не доверяет оппозиции. Народ поддерживает Президента Ильхама Алиева. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend в пятницу политолог Назакет Мамедова.

Она отметила, что народ прекрасно понимает бессмысленность митингов оппозиции, и отказ на проведение оппозицией митинга полностью обоснован.

По словам политолога, оппозиция и сама осознает бессмысленность этих сборищ, не отражающих волю народа.

Мамедова добавила, что оппозиционные силы обеспокоены единством государства и народа в стране, поэтому пытаются организовать митинги, подорвать это единство, ослабить веру народа.

"В то же время зарубежные центры, с которыми связаны оппозиционные силы, инструктируют оппозицию по поводу организации этих митингов", - сказала она.

По ее словам, зарубежные центры используют радикальные силы в Азербайджане. "Но азербайджанский народ не хочет участвовать в этих грязных играх, и это правильная позиция", - сказала Мамедова.