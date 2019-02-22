Юристы компании Lydian Armenia представили иск против депутата парламента Сергея Багратяна с требованием обязать Сергея Багратяна публично опровергнуть представленные в ходе встречи 17 февраля в образовательном комплексе Джермука фактические данные, считающиеся клеветой, в частности: "Дорогой народ, вопрос очень простой, есть очень тривиальная правда, несерьезно, чтобы мы серьезно относились, поскольку прежние власти получили от них взятку и разрешили, о чем речь, я заявляю это со всей ответственностью...".

Как пишут армянские СМИ, об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Компания требует опубликовать опровержение в какой-либо печатной газете тиражом не менее 1000 экземпляров и распространяемой на всей территории Армении в течение одной недели после вступлении в законную силу приговора под заголовком "Опровержение" со следующим содержанием: "Озвученные Сергеем Папашаевичем Багратяном во время ознакомительной встречи с депутатами 17.02.2019 г. в образовательном комплексе Дермука считающиеся клеветой данные, которые касаются получения взятки прежними властями от компании Lydian Armenia не соответствуют действительности".

Компания потребовала также у Сергея Папашаевича Багратяна денежную компенсацию за клевету.

В компании также заявили, что долго проявляли снисходительность и терпимость и часто не реагировали на подобные заявления. Однако впредь не потерпят распространения лжи и будут обращаться к соответствующим правовым шагам.

Напомним, что Lydian Armenia имеет лицензию на разработку Амулсарского рудного месторождения. Компания основана в 2005 году, 100% ее акций принадлежат британской Lydian International. Программа Амулсарского рудника является первым проектом компании в Армении. И, судя по всему, последним. Потому что почти сразу после апрельского переворота местные жители заблокировали подходы к руднику и не позволяют компании вести разработку, объясняя это заботой об экологии. Власти же не предпринимают никаких мер, несмотря на угрозы руководства компании подать на Ереван в международный суд. В результате Lydian Armenia уже несет многомиллионные потери. Армения же в результате скандала может остаться без зарубежных инвестиций, так как история этой компании является сигналом для потенциальных инвесторов не вкладывать деньги в страну, власти которой не дают никаких гарантий. На это непрозрачно намекнул бывший посол США в Армении Ричард Миллз, сказав, что инвесторы "следят за ходом процессов, происходящих вокруг Lydian Armenia".

Зульфугар Ибрагимов