Непризнанная никем так называемая "НКР", созданная на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, имитирует бурную "внешнеполитическую" деятельность.

Так как ни одно государство мира не выражает намерений сотрудничать и официально принимать у себя сепаратистов Карабаха, тем остается строить свои "международные связи" с такими же изгоями региона, как они сами. Например, представители сепаратистского режима НК - частные гости на оккупированных территориях Грузии. Как раз на днях в Цхинвальском регионе (так называемая Южная Осетия) побывал карабахский "глава МИД" Масис Маилян. В ходе своего вояжа он встречался с такими же как он нерукопожатными лицами. И, конечно же, не обошлось без скандала. Маилян, окончательно войдя в роль "официального лица", разошелся и заявил, что Карабах готов поддержать признание "геноцида народа Южной Осетии".

Эти его слова немедленно растиражировали цхинвальские СМИ, после чего карабахскому сепаратисту пришлось долго оправдываться и доказывать, что ничего такого не было и подобный вопрос вообще не поднимался.

С какой стати местным СМИ нужно было наговаривать на "высокого гостя" и давать от его имени подобные скандальные обещания? Дыма без огня не бывает. Даже если карабахский "министр" не давал обещания, разговор по всей видимости все же был, просто он не был предназначен для чужих ушей.

Дело в том, что сепаратисты Карабаха, конечно, обеими руками за "независимость" сепаратистских образований на территории Грузии, но представляют они не себя, а Ереван, которому подобные провокационные поползновения против грузинской стороны совершенно не нужны и опасны. В Армении наивно надеются создать видимость некой самостоятельности марионеточного режима в Карабахе, но уши Еревана выглядывают из-за каждого деяния карабахских сепаратистов. Поэтому признание "геноцида юго-осетинского народа" будет расценено как признание со стороны Еревана, а не какого-то Ханкенди, и тут дело с Тбилиси придется иметь солнечной Армении.

Отношения карабахских сепаратистов с представителями других сепаратистских образований на постсоветском пространстве не могут не умилять. Они поздравляют друг друга с праздниками, вместе тусуются, даже проводят "чемпионаты" по футболу. Но любовь любовью, как говорится... Помнится, пару лет назад так называемые депутаты из Карабаха обратились к своим абхазским коллегам с просьбой посодействовать в открытии железной дороги в Россию как альтернативы проблемному "Верхнему Ларсу". На что абхазские сепаратисты ответили: сначала признайте "независимость" Абхазии. А один из абхазских "ветеранов" так прямо и заявил: если Армения не признает независимость Абхазии, армянам придется ее покинуть.

А как признать, если Армении нельзя ссориться с Грузией! Ереван даже собственное "дитя" - "НКР" не признал. Объясняют это в Армении самыми разными причинами, но на самом деле причина одна - страх. Признание Ереваном самопровозглашенного образования приведет к усилению напряженности в конфликте, дезавуирует оккупационную политику Армении и отрежет все пути к мирному разрешению вопроса.

При всем при этом Ереван обязан демонстрировать свою лояльность и уважение сепаратистским режимам в Грузии и параллельно оставаться в лучших друзьях у Тбилиси. Нелегкая задача.

Кстати, несколько лет назад армянский школьник чуть все не испортил, растоптав абхазский "флаг" и выставив видео в интернет. Что тут началось...

Зульфугар Ибрагимов