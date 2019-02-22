В последнее время появились надежды на позитивную динамику в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель директора Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Чарльз Лонсдейл в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

"Мы следим за развитием событий в нагорно-карабахском конфликте, урегулированием которого занимается Минская группа ОБСЕ. В последнее время появились некоторые надежды на позитивную динамику после регулярных встреч министров иностранных дел и неформальных встреч Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал он.

Отмечая приверженность сторон конкретным мерам по подготовке своего населения к миру, Лонсдейл выразил готовность обеспечить поддержку этому процессу, если стороны будут в этом заинтересованы.

"Но мы напрямую не вовлечены в работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.