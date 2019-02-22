Соединенные штаты Америки осознают важную роль "Южного газового коридора" (ЮГК), как в плане экономической выгоды для государств Каспийского региона, так и в целях диверсификации энергообеспечения Европы.

Об этом, как передает Day.Az, сказала находящаяся с визитом в Баку советник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Отметим, что Оудкирк посетила Баку для участия в пятом заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", а также для проведения встреч с высокопоставленными лицами Азербайджана. Оудкирк сказала, что проведенное заседание является прекрасной возможностью для того, чтобы подчеркнуть прогресс в реализации близящегося к завершению проекта ЮГК. Советник заместителя госсекретаря США поделилась ожиданиями относительно поставки первого газа в Италию и Грецию в 2020 году посредством трубопроводной системы ЮГК.

Оудкирк провела встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, вице-президентом SOCAR Эльшадом Насировым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, а также с представителями стран, принимавших участие в строительстве проекта ЮГК.