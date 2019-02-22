Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Гаджибабы Гусейнова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В марте 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения видного представителя азербайджанского музыкального искусства, известного педагога, народного артиста республики Гаджибабы Гусейнали оглу Гусейнова.

Согласно распоряжению, с целью проведения 100-летней годовщины со дня рождения Гаджибабы Гусейнова, имеющего достойные одобрения заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской музыкальной культуры, министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного артиста Гаджибабы Гусейнова.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.