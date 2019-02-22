Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об увеличении президентской пенсии семьям погибших, пропавших без вести и объявленных умершими в судебном порядке военнослужащих при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане от 21 февраля 2019 года подтверждает, что эти семьи окружены большой заботой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты, передает Day.Az.

Согласно указу ежемесячный размер президентской пенсии для этих семей повышен на 80 манатов, и с 1 марта 2019 года составит 300 манатов.

Назначение ежемесячной президентской пенсии для этих семей началось согласно указу главы государства от 11 августа 2014 года.

Ранее указом Президента Ильхама Алиева от 30 января 2019 года ежемесячный размер президентской пенсии для семей шехидов с первого февраля 2019 года был повышен на 58 манатов и доведен до 300 манатов.