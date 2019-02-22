Накануне Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с повышением уровня государственной заботы о ветеранах Афганистана в Азербайджане.

Согласно распоряжению, в связи с 30-летием завершения войны в Афганистане в целях повышения уровня государственной заботы об азербайджанских ветеранах Афганистана, усиления материально-технической базы Общественного объединения "Ветераны Афганистана Азербайджана", а также решения текущих вопросов по совершенствованию деятельности Объединения и обеспечения осуществления намеченных мер из предусмотренного в государственном бюджете на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Общественному объединению "Ветераны Афганистана Азербайджана" выделен один миллион манатов.

В этот же день глава азербайджанского государства встретился с членом Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав государств стран СНГ и Высшего совета Международной организации ветеранов "Боевое братство", Героем Советского Союза, генерал-лейтенантом Русланом Аушевым.

В эксклюзивном интервью Trend председатель Координационного совета Комитета по работе с миротворцами при Совете глав государств СНГ, экс-президент Ингушетии Руслан Аушев поделился своими впечатлениями от встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о визите в Баку и по другим вопросам, передает Day.Az.

Я впечатлен встречей с Президентом Азербайджана

"Я очень впечатлен встречей, проведенной с главой азербайджанского государства, и благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за принятие важного решения, направленного на дальнейшее обеспечение социальной защиты азербайджанцев, которые воевали в Афганистане, а также усиление материально-технической базы Общественного объединения "Ветераны Афганистана Азербайджана".

Ильхама Гейдаровича я знаю давно, он, так же, как и его отец - авторитетный, любящий свой народ руководитель. Это молодой и энергичный руководитель, умеющий оперативно решать важные вопросы.

Лучшая награда

В 2014 году Ильхам Гейдарович наградил меня орденом дружбы "Достлуг", для меня это остается одной из самых высоких наград.

Меня как военного человека приятно удивил парад Вооруженных сил Азербайджана. Поскольку я разбираюсь в боевой технике, скажу, что все, что я увидел на этом мероприятии, впечатляет.

Баку восхитил

Последний раз я был в Баку пять лет назад, изменения, которые произошли за эти годы, меня поразили. Баку меняется в лучшую сторону большими темпами, я бы сказал, не в арифметической, а в геометрической прогрессии. За эти годы в столице произошли большие изменения, состоялось много важных мероприятий - спортивных, культурных, проведение которых не под силу многим государствам. Азербайджан это сделал.

Все, что происходит в Баку, восхищает. Я стараюсь отслеживать все события, которые происходят в Азербайджане, потому что мне это интересно. Даже когда бываю за границей, обязательно смотрю азербайджанское телевидение по кабельным каналам. Заметил, что всякий раз глава азербайджанского государства посещает объекты производства социального или культурного значения то в Нахчыване, то в Гяндже, или где-нибудь в другой части страны.

Тридцать лет спустя

В этот раз мы приехали в Баку к своим азербайджанским боевым товарищам, к ветеранам войны в Афганистане, с которыми служили вместе в одном батальоне.

Все эти тридцать лет мы общаемся друг с другом, поддерживаем отношения. Конечно же, встреча с боевыми друзьями в Баку была приятной и долгожданной, и спасибо за эту возможность, в первую очередь, Президенту Азербайджана.

Дружеская встреча в красивом и уютном городе, что еще нужно, чтобы достойно встретить 30-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана в кругу боевых товарищей.

Вспоминая Гейдара Алиева...

Когда я был Президентом Ингушетии, очень часто бывал в Баку. Я был на инаугурации общенационального лидера Гейдара Алиева, приезжал сюда по линии кавказского диалога. У нас были с ним очень хорошие отношения. Помнится, во время чеченской войны Азербайджан оказал серьезную гуманитарную помощь беженцам из Чеченской Республики, во время событий 1994 года.

Мы часто приезжали в Баку, это был период, когда необходимо было решать тяжелейшие вопросы, которые стояли и перед руководителями Северного Кавказа, и перед главой азербайджанского государства.

На Кавказе всегда чувствовали поддержку Азербайджана.

"Вражды не допустим"

Недавний инцидент, произошедший в московском кафе "Неолит", свидетельствует о том, что кто-то заинтересован в создании напряженности между азербайджанцами и чеченцами.

Мы этого не допустим. Собрались авторитетные люди - чеченцы, ингуши, азербайджанцы (предприниматели, политические деятели) с участием посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу обсудили ситуацию, сделали выводы. Мы никому не позволим придать политическую окраску инциденту бытового характера и посеять вражду между двумя братскими народами. Если кто-то и потирал руки по этому вопросу, то ничего у них не получилось, и не получится.