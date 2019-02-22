Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил султана Брунея-Даруссалама Хаджи Хассаналу Болкиаху.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Брунеем-Даруссаламом и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Брунея - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.