В украинском городе Харьков прошло памятное мероприятие, посвященное 27-ой годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине, передает Day.Az.

В мероприятии, проведенном по совместной инициативе посольства Азербайджана и почетного консульства страны в Харькове, приняли участие представители Администрации Харьковской области, представители Харьковского городского совета, дипломаты посольства, ректоры престижных вузов, деятели науки и культуры, представители диаспоры и СМИ.

Выступивший на мероприятии почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов сказал, что на протяжении истории армяне совершали в отношении азербайджанского народа акты геноцида, а Ходжалинский геноцид является одной из самых ужасных трагедий XX века. Уже ряд государств дал политико-правовую оценку Ходжалинской резне и признал ее актом геноцида. Почетный консул подчеркнул исключительную роль мероприятий, осуществляемых в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы" под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, в доведении до мировой общественности правды о зверствах армян.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев отметил, что после завершения Второй мировой войны все человечество думало, что люди теперь будут жить в мире, но этого не случилось. На глазах всего мира был совершен Ходжалинский геноцид. В результате прагматичной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева до всех стран мира были доведены реалии Ходжалинского геноцида. Были разоблачены захватнические, террористические действия армян.

Председатель Харьковского городского совета Сергей Чернов подчеркнул, что Ходжалинский геноцид был совершен не только в отношении азербайджанцев, но и всего человечества. По его словам,Ходжалинская трагедия является кровавой страницей в истории Азербайджана.

Затем заместитель руководителя Администрации города Харькова Светлана Горбунова-Рубань, председатель действующего в Харькове общества "Дружба" Мурад Омаров и другие в своих выступлениях рассказали о Ходжалинском геноциде и его горьких последствиях.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.