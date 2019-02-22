Попытка Али Керимли и его окружения организовать в Азербайджане кампанию в связи с предпринимаемыми правительством шагами и представить эти шаги как "результат своих трудов" вызывает смех.

Об этом в пятницу сказал Trend член Политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

"Пусть они вспомнят, через что пришлось пройти азербайджанскому народу, государству в период их власти. Возможно, и они об этом никогда не забудут", - сказал Рагимзаде.

Рагимзаде отметил, что предпринимаемые главой государства шаги опираются на человеческий фактор, рассчитаны наулучшение уровня жизни людей.

"Президент Ильхам Алиев во время своего избрания на пост заявил, что станет президентом для каждого азербайджанца. До сегодняшнего времени обеспечено исполнение трех Государственных программ, связанных с социально-экономическим развитием регионов", - сказал главный редактор газеты.

Рагимзаде также сказал, что распоряжение Президента Азербайджана о повышении стипендии студентов - это не просто распоряжение, а поддержка, оказанная десяткам тысячам людей, стимул для молодежи страны.

Член политсовета ПЕА также сказал, что указ глава государства об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий является историческим событием и решением, которое послужит во благо граждан Азербайджана.

"Можно перечислить десятки шагов, подтверждающих проявление внимания к каждому гражданину страны, включая решения по семьям шехидов, лицам с инвалидностью", - сказал эксперт.

Эксперт отметил, что Али Керимли же и его подручные занимаются лишь нанесением вреда обществу, действуя против Азербайджана.

"Али Керимли и его окружение являются миссионерами армянского лобби. Они занимаются отвратительными и грязными делами в Азербайджане. Считаю, что народ Азербайджан не забудет период их власти в стране: в памяти сразу оживают воспоминания об их подлых действиях, мы были свидетелями уничтожения нашей экономики, полного разгрома нашей внешней политики, бесчестного отношения к людям, применения силы в отношении журналистов и давления на телевидение", - добавил Рагимзаде.

По его словам, они при первой же возможности наносили удар по азербайджанскому народу.

Эксперт сказал, что вызывает смех то, что "Национальный совет" пытается заработать политические баллы, используя информацию по шагам, которые предпримет государство в связи с повышением благополучия населения.

Рагимзаде сказал, что азербайджанский народ прекрасно знает истинное лицо каждого из них, никто ни о чем не забыл.

Главный редактор газеты сказал, что Президент Ильхам Алиев не только сегодня, но и всегда находится рядом со своей нацией.

"Прокладка линий водо- и газоснабжения, строительство новых аэропортов, строительство школ, медучреждений, работа, проделанная в других сферах служат улучшению условий жизни людей. Президент Ильхам Алиев стремится к тому, чтобы граждане Азербайджане жили лучше всех в мире", - добавил Рагимзаде.