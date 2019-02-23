Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию многоквартирных зданий сыграет важную роль в социально-экономическом развитии общества.

Об этом в интервью Trend сказал глава Пространства оказания имущественных услуг при Госкомитете по вопросам имущества Азербайджана Рашад Абласанов, передает Day.Az.

Абласанов отметил, что этот указ охватит порядка 400 зданий или 50-60 тысяч квартир.

По его словам, меры которые будут реализованы в этом направлении, в первую очередь направлены на легализацию рынка недвижимого имущества, его госрегистрацию, а также на защиту прав владельцев имущества.

"Все вопросы, связанные с оформлением или переоформлением будут решаться на государственном уровне в кратчайшие сроки. Не менее важной составляющей станет то, что это позволит молодым семьям воспользоваться возможностями ипотеки", - сказал Абласанов.

По словам главы Пространства оказания имущественных услуг, данный указ возлагает на соответствующие госведомства обязательства по принятию необходимых мер для оперативного признания прав собственности владельцев недвижимого имущества, которым ранее эти разрешения не были выданы. Абласанов также рассказал о процедуре, следуя которой будут выдаваться технические паспорта и выписки.

"Согласно процедуре, заключение о сдаче зданий в эксплуатацию будет подготавливаться министерством по чрезвычайным ситуациям. Эти заключения затем будут представлены в Госкомитет по градостроительству и архитектуре и в местные исполнительные органы. Далее, в течение семи дней со стороны указанных ведомств буду́т приняты решения о предоставлении разрешения на эксплуатацию здания. Гражданам необходимо будет представить выписку из протокола жилищно-строительного кооператива и финансовую справку об отсутствии задолженности за квартиру. На основе этих документов со стороны Госкомитета по вопросам имущества будет обеспечено оперативное признание прав на имущество и выданы технические паспорта и выписки", - сказал Абласанов.

Напомним, что 19 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий.