Армянская АЭС может остаться без специалистов
23 февраля 2019 11:03 103
Ситуация с Армянской атомной электростанцией тревожная. Об этом на встрече с журналистами 22 февраля заявил председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.
По его словам, 67 человек заявили о том, что собираются уволиться из-за низких зарплат. "Призываю власти серьезно заняться этим вопросом, учитывая стратегическое значение Армянской АЭС для Армении", - отметил он. Саркисян добавил, что затягивание решения этого вопроса может привести к чрезвычайным ситуациям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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