Ситуация с Армянской атомной электростанцией тревожная. Об этом на встрече с журналистами 22 февраля заявил председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

По его словам, 67 человек заявили о том, что собираются уволиться из-за низких зарплат. "Призываю власти серьезно заняться этим вопросом, учитывая стратегическое значение Армянской АЭС для Армении", - отметил он. Саркисян добавил, что затягивание решения этого вопроса может привести к чрезвычайным ситуациям.