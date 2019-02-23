На телеканалах Калифорнии (США) демонстрируется фильм о Ходжалинском геноциде, сообщает в субботу Trend со ссылкой на генконсульство Азербайджане в Лос-Анджелесе, передает Day.Az.

На местных общественных каналах штата демонстрируется документальный фильм "Побег из тьмы" (Running from the Darkness), произведенный американскими кинематографистами из города Лос-Анджелес в 2017 году, и повествующий об ужасах Ходжалинской трагедии.

Данный фильм является первой кинолентой, снятой в США на тему Ходжалинского геноцида. Показ фильма осуществляется по инициативе и при поддержке генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, а также при организации азербайджанки Зарифы Мусаевой, проживающей в Северной Калифорнии.

Основная сюжетная линия фильма построена на интервью с выжившими очевидцами Ходжалинского геноцида. Показ фильма начался по общественным каналам в таких городах Северной Калифорнии, как Сан-Франциско, Сан-Хосе, Кэмпбелл, Маутин-Вью, Лос-Альтос, Пало-Альто и других, и будет продолжаться в течение одного года. Указанные города входят в Силиконовую долину, являющуюся мировым центром высоких технологий

В фильме также отражены заявления законодателей и известных религиозных деятелей штата в связи с ужасным событием в Ходжалы, мнения ученых-исследователей и журналистов, освещается работа, проделанная в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы" под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.