Кровавая трагедия в Ходжалы не будет забыта, сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал на мероприятии, посвященном 27-летней годовщине Ходжалинской трагедии, которое состоялось в посольстве Турции в Баку, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Озорал отметил, что Турция разделяет боль Азербайджана.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.