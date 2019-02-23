Эксперты усмотрели в скетчах телешоу Comedy Woman оправдание фашизма, сообщает Пятый канал со ссылкой на результаты психолого-лингвистической экспертизы.

Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты пришли к выводу, что зрителям шоу навязываются "антисоциальные" смыслы и ценности, которые особенно легко воспринимает молодежная аудитория. При этом создатели программы используют специфические приемы, помогающие людям лучше запомнить услышанное, - например, аплодисменты в конце каждой шутки.

В целом эксперты пришли к выводу, что шоу - это "психологическая диверсия", направленная на разрушение традиционных российских ценностей. Кроме того, они обнаружили в скетчах скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии, в том числе навязывание позитивного отношения к Адольфу Гитлеру.

А к выдающимся деятелям отечественной культуры и истории, по мнению специалистов, зрителю программы прививается негативное отношение. Примером этого может служить дегероизация и оскорбление достоинства Героя Советского Союза генерала Дмитрия Карбышева, отмечается в докладе.

Напомним, что ранее экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева извинилась за шутку о Карбышеве. По ее словам, на момент выступления в 2013 году она думала, что "это вымышленный персонаж". Кроме того, актриса подчеркнула, что это была не ее шутка. Номер вызвал резонанс после того, как режиссер Никита Михалков раскритиковал участниц шоу, назвав их "овцами".

Артистка принесла извинения в своем Инстаграме.

Актриса добавила, что не имеет отношения к созданию скетча, сославшись на авторов программы, а также продюсеров телеканала ТНТ. "Все актрисы (и это не секрет) подписывают контракт, по которому они произносят тот текст, который им выдают", - цитирует российский сайт.

Однако ее извинения удовлетворили не всех, и, судя по комментариям к ее записи, инцидент нельзя считать исчерпанным. Пользователи указывают, что "это реально за гранью" и возлагают ответственность на редакторов программы и канала.

Скандальный сюжет вышел в эфир в 2013 году, причем, за неделю до Дня Победы. И звучал так - Екатерина Варнава спрашивает: "Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал!", на что Медведева ей отвечает: "Это замерзший дух генерала Карбышева!"

Тогда никто этого не заметил, кощунство проармянского телеканала стало предметом обсуждений только сейчас, после выступления в Регнум и заявлений режиссера Никиты Михалкова, который назвал участниц телешоу Comedy Woman "овцами".

"Ну, а когда это овцы из Comedy Woman шутят вот так? - сказал Михалков в эфире своей авторской передачи. - Они сами понимают, что они говорят, о ком они говорят? Они на секунду могут себе представить - что это такое? На 40-градусном морозе стоять - обливаемым из шлангов ледяной водой? И превратиться в ледяной памятник самому себе. Генерал Карбышев - фантастическая личность".

После этого от имени актрисы попыталась оправдываться ее директор Ирина Пятенко. В беседе с "Комсомольской правдой" она заявила. Что ответственность за шутку лежит не на актрисе, а на телеканале.

"Я вам честно могу сказать, Наташа давно не в Comedy Woman, - отметила директор Натальи. - Она уже лет 7-9 не в системе Comedy. Бессмысленно. Мое мнение, что здесь, так же как и в любом другом случае, ответственность лежит не на актерах, которые произносят текст, а на телеканале или продакшне, которые это снимают".

Одним словом, авторы безобразного контента проармянских шоу ТНТ прокололись серьезно.

Султан Керим