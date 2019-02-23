Минувший "революционный" год стал для финансовой системы негативно рекордным.

Как сообщили сегодня армянские СМИ, по данным Центробанка, в 2018 году граждане через банки перевели из Армении за рубеж 1 миллиард 188 миллионов 396 тысяч долларов. Это рекордный показатель. Причем, он рос в течение нескольких лет и продолжает расти.

Так, в 2017 году из страны было выведено 990 миллионов долларов, в 2016-м - 817 миллионов, а в 2015 - 761 миллион долларов. То есть рост немалый и устойчивый.

До опубликования последних данных рекордным считался другой "революционный" год - 2008, когда из Армении за рубеж было переведено 1,124 миллиарда долларов. Напомним, что в том году имели место крупные народные волнения в связи со сфальсифицированными президентскими выборами, и ситуация в стране была так же нестабильна, как и сегодня.

Согласно статистике, высокие показатели были зафиксированы уже в январе этого года, а с февраля по сентябрь (кроме падения в июне) ежемесячный отток колебался в пределах 90-100 миллионов долларов. Резкий всплеск произошел в октябре (121 миллион), ноябре (114 миллионов) и декабре (123 миллиона долларов) 2018 года. Только в Россию переводы увеличились на 100 миллионов долларов.

В 2018 году в Армению перевели 1,8 миллиарда долларов, из Армении - 1,2 миллиарда. Чистый приток - 597 миллионов (в 2017 году этот показатель составил 767 миллионов). По мнению армянских экономистов, сокращение чистого притока денег в Армению в 2018 году на 170 миллионов уже само по себе вызывает обеспокоенность.

Эти цифры говорят о том, что апрельский переворот не вдохновил, а, наоборот, напугал граждан страны и предпринимателей, которые начали ускоренный вывод имеющихся у них средств из страны. Лидер "революции", премьер-министр Никол Пашинян не смог выполнить ни одного своего обещания, и энтузиазм в обществе перерос в разочарование и понимание безнадежности положения.

Султан Керим