Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о применении закона от 19 февраля 2019 года "О внесении изменений в закон "О полном страховании вкладов".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента в соответствие с законом "О внесении изменений в закон "О полном страховании вкладов" и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента Азербайджана об исполнении.

Министерству юстиции поручено привести нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера в соответствие с законом "О внесении изменений в закон "О полном страховании вкладов" и проинформировать Кабинет министров.

Согласно поправкам, действие закона "О полном страховании вкладов" продлено еще на один год.

Напомним, что решение о полном страховании вкладов вступило в силу с четвертого марта 2016 года.