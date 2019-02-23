Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эстонии
23 февраля 2019 14:52 157
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.
В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному эстонскому народу постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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