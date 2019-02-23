Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.

В столь знаменательный день передаю Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному эстонскому народу постоянного мира и благосостояния", - говорится в послании.