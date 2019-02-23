Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Бангладеш Мд. Абдулу Хамиду в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в жилом здании в городе Дакка.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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