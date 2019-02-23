На украинском сайте "Версии" опубликована статья под названием "Вместо заслуженного наказания признавший свою вину преступник получил международный статус", посвященная 27-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автором статьи является наш соотечественник, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины, заслуженный работник образования этой страны Ариф Гулиев.

Как пишет в статье Ариф Гулиев, список бедствий человечества, таких, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, считающихся самыми страшными трагедиями ХХ века и переставших быть просто географическими названиями, пополнился совершенным 26 февраля 1992 года Ходжалинским геноцидом азербайджанцев. "В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского вооруженного конфликта армянские вооруженные формирования при участии военнослужащих 366-го полка бывшего СССР взяли штурмом населенный преимущественно азербайджанцами город Ходжалы", - пишет Ариф Гулиев.

В статье говорится о том, что были совершены беспрецедентные по своим масштабам расправы над проживавшим в Ходжалы гражданским населением и его защитниками, квалифицируемые как геноцид. "В ходе террористического акта и захвата города были жестоко убиты 613 азербайджанцев, 1 000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами вследствие полученных пулевых ранений. С особой жестокостью было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей было уничтожено полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей, 1 275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно, 56 погибших были убиты с особой жестокостью и беспощадностью - сожжены заживо, оскальпированы, у них были отрублены части тела и головы, выколоты глаза, беременным женщинам штыками вспороли животы. Не щадили даже детей. Факты подтверждают, что жители и защитники Ходжалы подверглись целенаправленному массовому истреблению только за то, что они были азербайджанцами. Цель этой чудовищной акции заключалась в уничтожении всего населения города. Лишь благодаря чистой случайности некоторые жители Ходжалы остались в живых, чтобы стать затем свидетелями на суде истории", - пишет автор.

В материале отмечается тот неоспоримый факт, что события в Ходжалы произошли в то время, когда экс-президент Республики Армения возглавлял "Комитет сил самообороны" незаконного сепаратистского режима и, соответственно, был одним из лиц, ответственных за насильственный захват этого города: "Кроме того, сам Серж Саргсян и другие непосредственные участники этого преступления, почувствовав безнаказанность, без зазрения совести во всеуслышание признали свою ответственность за истребление жителей и защитников Ходжалы. "24 февраля 2012 года ведущий эксперт Международного фонда Карнеги Томас де Ваал (автор знаменитой книги "Черный сад" на сайте фонда опубликовал статью "Президент, интервью и трагическая годовщина", где привел полный текст интервью с министром обороны Армении Сержем Саргсяном от 15 декабря 2000 года на русском языке, где тот дословно признался: "До Ходжалы азербайджанцы подумывали, что они просто с нами шутят. Азербайджанцы подумывали, что армяне - люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и получилось". Этим Саргсян признался в убийстве мирных жителей, стариков, женщин и детей, а вместо наказания он получил международный статус - стал Президентом Армении. Кто теперь сможет отрицать, что Серж Саргсян - военный преступник и подлежит уголовной ответственности за военные преступления?.

Сегодня люди, занимавшие до недавнего времени высокие посты в Армении, - Серж Саргсян, Сейран Оганян, а также Роберт Кочарян и другие должны ответить перед международным судом как виновники случившегося геноцида. Преступление не должно остаться безнаказанным. Мировой общественности следует предъявить обвинения Армении за военно-политическую агрессию. Международным организациям, парламентам стран мира необходимо дать политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, совершенному Арменией на территории Азербайджана. На этой точке зрения Азербайджан будет стоять всегда...".

В заключение статьи говорится: "Неужели человечество не выносит никаких уроков из трагических событий прошлого? Что это - безнаказанность, порождающая все новые и новые зверства? Чудом оставшиеся в живых свидетели Ходжалинского геноцида более 20 раз с большими надеждами обращались к Организации Объединенных Наций, в Совет Европы, в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также ко всей прогрессивной общественности мира, с требованием к международному сообществу, могущественным миролюбивым странам: осудить агрессивное государство, игнорирующее международное право и общечеловеческие ценности, дать политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду и заставить это государство жить по принципам правды и справедливости, строить с соседними государствами цивилизованные отношения!".