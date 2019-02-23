После скандала, учиненного в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нынешним правительством Армении в связи с отзывом генсека организации Юрия Хачатурова в Ереван, данный вопрос пока не нашел своего решения.

Накануне в известном российском издании "КоммерсантЪ" прошла информация о том, что ОДКБ на ближайший год может остаться без генсека.

В издании отмечалось, что в ОДКБ смирились с тем, что из-за позиции Армении в организации еще год не будет генерального секретаря, обязанности которого продолжит исполнять представитель РФ Валерий Семериков.

Известный российский эксперт, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук, комментируя Trend данный факт, сказал о том, что вопрос с руководством стран ОДКБ надо было решать без всяких оттяжек ещё в конце прошлого года, передает Day.Az.

"Этот вопрос надо было решать без всяких ссылок на парламентские выборы в Армении, так как даже сами эти выборы были внеочередными как прямое следствие хаоса внутри страны. Не говоря уже о необходимости таких решений ещё раньше, сразу же после того, как "новый Ереван" сам сбросил с поста Хачатурова. Сам сбросил - значит, сам освободил место для представителя другой страны. А теперь премьер Пашинян всё больше и больше укрепляется в осознании своей силы, в способности не просто влиять на процесс, но даже определять его", - продолжил аналитик.

По мнению российского эксперта, работа организации в значительной степени дезорганизована в связи с отсутствием в Уставе чёткого алгоритма действий в таких случаях.

"Я бы даже сказал, что она парализована, так как речь идёт не об овощной базе, а о военно-политической структуре, где таких прецедентов не должно быть в принципе. Бесконечные ссылки "неармянской" части организации на то, что в этой паузе со своими временными обязанностями якобы неплохо справляется Валерий Семериков, выглядят откровенно слабыми, пораженческими.

Какие тут могут быть "исполняющие обязанности", если речь идёт о военной организации, причём в не самой простой геополитической обстановке?" - сказал аналитик.

По оценкам Трофимчука, затяжка с назначением генерального секретаря ОДКБ может быть, при желании, и должна быть квалифицирована как подрыв дееспособности организации.

"Но у чиновников ОДКБ, видимо, не хватает духу продемонстрировать нужные качества. Поэтому повторю ещё раз: "генсеком ОДКБ" является сам Никол Пашинян, и чем дальше, тем больше. И даже если кто-то там будет в итоге назначен на этот пост, Никол Воваевич найдёт массу причин и поводов, чтобы продолжить свой "особый курс" внутри этой структуры", - сказал российский эксперт, отметив, что фамилия будущего генсека уже не играет особой роли.