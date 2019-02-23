По инициативе диаспорских организаций страны, действующих в более чем 20-ти государствах мира, в субботу в столице Бельгии - Брюселле, напротив Люксембургского дворца проходит Общеевропейский Карабахский митинг, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Day.Az.

Сотни азербайджанцев, проживающих за рубежом, собрались на Люксембургской площади с лозунгами "Мы хотим вернуться в Карабах!", "Справедливость к Ходжалы!", "Свободу Дильгаму и Шахбазу!".

По бакинскому времени митинг будет проходить с 17:00 до 19:00. В это время каждый сможет наблюдать в прямом эфире за митингом на официальной странице в Facebook Государственного комитета по работе с диаспорой (https://www.facebook.com/pg/AzDiaspora/videos/?ref=page_internal).

Госкомитет призывает как можно больше делиться в соцсетях новостью и видео о митинге. Это явится демонстрацией отношения к двойным стандартам Европы, а также ответом оккупанту, стимулом для более активной деятельности проживающих за рубежом соотечественников.