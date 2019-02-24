В преддверии 27-летия Ходжалинского геноцида в политическом центре ЕС - Брюсселе (столице Бельгии), прошел митинг азербайджанцев, посвященный реалиям Карабаха и признанию Ходжалинского геноцида. Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорскими организациями, на митинге участвовало около 800 азербайджанцев из разных стран Европы, а также представители зарубежных диаспорских организаций, дружественных Азербайджану.

Акция началась с исполнения государственного гимна Азербайджана. Модераторами выступили координатор Координационного совета азербайджанцев Швейцарии Гасым Насиров и председатель Французско-Азербайджанской ассоциации диалога Гюнель Сафарова. Участвующие на митинге представители организаций азербайджанских диаспор выступали на английском, немецком, французском, итальянском, румынском и других языках с лозунгами "Справедливость к Ходжалы!", "Азербайджан хочет мира!", "Не убивайте невинных младенцев", "Скажи стоп армянской лжи!", "Мы хотим вернуться в Карабах!", "Свободу Дильгаму и Шахбазу!", сделав призыв к Европарламенту и международным организациям.

Участники митинга дали юридическо-политическую оценку Ходжалинскому геноциду, учиненному 27 лет назад Арменией. Они озвучили требования о давлении на Армению с целью вернуть оккупированные азербайджанские земли, восстановлении нарушенных прав азербайджанцев, лишенных своих родных земель, освобождении всех азербайджанских пленников и заложников, включая Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, соблюдении со стороны Армении решений принятых в связи с конфликтом международных документов. В завершении акции было принято обращение, адресованное Европарламенту. Обращение было направлено примерно в 2000 адресов, включая ответственных лиц Европейского парламента, международных организаций, посольств и многих руководителей государств и правительств.

Во время митинга местным жителям были розданы брошюры о моральных и материальных потерях Азербайджана вследствие захватнической политики Армении.

Отметим, что на митинге участвовали представители прессы. Митинг был освещен в СМИ, а также в соцсетях.