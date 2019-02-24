Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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