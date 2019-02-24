Впервые за долгое время лидер Армении не из Нагорного Карабаха, поэтому он должен быть очень осторожным, не идти на радикальные шаги в процессе урегулирования карабахского конфликта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Eurasia Daily, заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США посол Ричард Хогланд в интервью "Голосу Америки", Day.Az .

Как уверен посол, для премьер-министра Армении Никола Пашиняна карабахский конфликт является очень сложной проблемой.

"Лучшая стратегия в урегулировании карабахского конфликта - двигаться вперед небольшими шагами", - сказал дипломат.

Хогланд подчеркнул, что покинул государственную службу и теперь представляет свою личную точку зрения.

Недавние события, включая продолжающийся диалог между сторонами и резкое сокращение стычек на линии соприкосновения внушают Хогланду некоторый оптимизм, но серьезных прорывов бывший дипломат советует не ждать.

Он отметил, что так называемый план Лаврова не был одобрен ни одной из сторон. Документ по карабахскому урегулированию, предложенный Сергеем Лавровым, основан на мадридских принципах с некоторыми отличиями.