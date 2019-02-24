В издаваемой в Иране газете Aftabe Yazd и на информационном портале aftabeyazd.ir опубликован пресс-релиз посольства Азербайджана в Иране в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида, а на сайте asianews.ir - обширная статья.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материалах приведена информация об оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и совершенном ей геноциде в Ходжалы.

Отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования вошли с тяжелой военной техникой в азербайджанский город Ходжалы и жестоко убили мирных жителей. Жилые дома и социальная инфраструктура в городе были полностью разрушены. Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, сотни гражданских лиц были тяжело ранены, 1275 человек взяты в плен.

В результате политики этнической чистки, проводимой Арменией, которая, совершив этот геноцид, еще более расширила масштаб военной агрессии против Азербайджана, и, наряду с неотъемлемой частью нашей страны Нагорным Карабахом, также оккупировала Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Джебраил, Физули, Губадлы, Зангилан, были убиты 20 тысяч азербайджанцев и 20 процентов наших земель оккупированы. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, их права грубо нарушены.

Лишь после возвращения Общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти Милли Меджлис Азербайджанской Республики дал политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду. В 1994 году по инициативе великого лидера Гейдара Алиева парламент Азербайджана объявил 26 февраля днем Ходжалинского геноцида.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, успешно продолжающий политический курс великого лидера Гейдара Алиева, подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана, заявил о важности безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и привлечения к ответственности лиц, совершивших геноцид.

Осуществляемая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой международная пропагандистско-агитационная кампания "Справедливость к Ходжалы!" играет важную роль в доведении до мира правды о Ходжалинском геноциде, признании этой трагедии как геноцида против азербайджанского народа. Результатом этого является то, что в ряде стран мира принимаются соответствующие исторические решения, связанные с Ходжалинским геноцидом.

Во всем мире осуждается политика геноцида армян против азербайджанцев. Парламенты Пакистана, Мексики, Колумбии, Перу, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Судана, Иордании, Гондураса, Гватемалы, Панамы, Словении, Джибути и Парагвая признали Ходжалинский геноцид в плоскости норм международного права. Кроме того, в законодательных органах 21 штата США - Массачусетс, Техас, Нью-Джерси, Мэн, Нью-Мексика, Арканзас, Джорджия, Оклахома, Теннеси, Пенсильвания, Коннектикут, Флорида, Миссисипи, Западная Вирджиния, Индиана, Юта, Небраска, Гавайи, Монтана, Аризона и Айдахо - приняты соответствующие резолюции, осуждающие Ходжалинский геноцид.

Организация исламского сотрудничества является первой международной организацией, признавшей Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию - геноцидом. Цель кампании "Справедливость к Ходжалы!", реализуемой Молодежным форумом этой организации во многих странах мира, заключается в том, чтобы подробно информировать международное сообщество об этом кровавом событии.

Несмотря на четыре резолюции Совета Безопасности ООН, а также резолюции Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и других авторитетных международных структур, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт по сей день не нашел решения в рамках норм и принципов международного права, территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики в рамках ее признанных на международном уровне границ.

Азербайджанский народ ежегодно 26 февраля посещает мемориал Ходжалинскому геноциду, возлагает цветы к нему, чтит память шехидов. Азербайджанский народ всегда помнит это кровавое событие, выражает свою глубокую ненависть тем, кто учинил этот геноцид. Ходжалинский геноцид навсегда останется в памяти крови нашего народа. Азербайджанский народ и государство никогда не забывают и не забудут Ходжалинский геноцид.