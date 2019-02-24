О чем думают российские женщины, развешивая белье? Да о чем угодно, и меньше всего о самом белье. И только армянские женщины, оказывается, заполняя веревки, вспоминают пункты соответствующего руководства под названием "Правила армянской развески белья", написанного неким Киракосяном, которым строго следуют.

Книга издана на русском языке, значит и рассчитана, прежде всего, на российского читателя. И это неудивительно. Армяне считают себя "древними учителями" даже в таком вопросе как развешивание белья, и почему бы, на их взляд, научит этому и российских женщин. То есть , по мнению армянского автора, у россиянок отстуствут "культура развески белья", и последние должны перенять армянский опыт. Если бы это руководство было просто о правилах развешивания белья (хотя и это забавно), не было бы так смешно.

Опять же, удивляться не стоит - если верить армянским пропагандистам, то армянская нация уникальна во всем, начиная от генов и заканчивая забиванием гвоздей.

Прогуглив вопрос, можно обнаружить размещенный несколько лет назад в БигПикчи репортаж, автор которого, рассказывая об Армении, обратил особое внимание на ряд моментов, в том числе на развеску белья. Репортаж сделан с большой долей иронии.

"Армянская развеска белья - это легенда, - пишет Петр Ловыгин. - В древности армянские женщины изобрели телеграф, развешивая белье на веревках, протянувшихся через всю страну. Не дай боже Анжелике, экс-бюльбюляку моих губ и рубену моего хачикяна, развесить белье не по ранжиру, - ее строгая мама даже в ростовской Нахичевани вмиг заставила бы все перевешивать!"

Но бельем впечатления блогера не ограничились.

"Бесчисленным количеством гниют по всей Армении оставленные транспортные средства. Вот говорят, что традиционный армянский пейзаж - это храм, стоящий на какой-нибудь вершине горы. А вот нет! Посреди поля оставленный людьми полусгоревший остов машины - вот традиционный армянский пейзаж".

Поразил воображение автора репортажа и попавшийся на глаза игровой автомат. "Даже не столько автоматы - внимания заслуживают сами призы, - пишет он. - Все, что человечество выбросило на обочину цивилизации, загружается в армянский игровой автомат. Детские игрушки, 20 колод игральных карт, телефоны причудливой формы образцов 15-летней давности, автомобильные собачки с "плавающими" головами. На вершине этой пирамиды, а точнее, в самом ее низу лежат два диска Боярского. Как этой клешней подцепить компакт-диск, а моя цель была именно он, я ума не приложу. Чуть не просовал в игровой автомат все папенькино наследство".

И еще одно армянское ноу-хау. Наверняка, по нему тоже имеется какое-то руководство.

"Безусловно, пристального внимания заслуживают и другие армянские ноу-хау. Такие как конические конструкции из навоза, которым втайне завидовали древние египтяне, майя и инки. При том, что дай им волю, армяне умудрятся этими навозными елочками засадить всю дорогу от Севана до Гавара по обе стороны трассы"...

Султан Керим