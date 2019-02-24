Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин в связи с 27-й годовщиной геноцида в городе Ходжалы, совершенного 26 февраля 1992 года армянскими боевиками, почтил память погибших, говорится в воскресенье в заявлении ОИС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Генеральный секретарь отметил, что Ходжалинская трагедия является результатом незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий. Он сослался на Каирское заключительное коммюнике 12-го заседания Исламского саммита и резолюции, принятые на предыдущих сессиях Совета министров иностранных дел ОИС, расценивающих действия, совершенные против гражданского населения на территориях Азербайджана, как военное преступление, преступление против человечества и геноцид.

Далее генеральный секретарь подтвердил полную поддержку ОИС инициативам и усилиям Азербайджана по прекращению оккупации его территорий и восстановлению территориальной целостности.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.