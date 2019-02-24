В Президентском лесу близ Иерусалима состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 27-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Как передает Day.Az со ссылкой на stmegi.com, мероприятие открыл генеральный директор Евразийского департамента Еврейского национального фонда "Керен кайемет ле-Исраэль" Игаль Ясинов. В своем выступлении он сказал, что создание несколько лет назад в Президентском лесу рощи в память 613 жертв Ходжалинской трагедии - это первый случай в истории Еврейского национального фонда, когда были посажены деревья в честь памяти людей, не имеющих отношения к еврейскому народу. Затем он передал слово генеральному директору международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Льву Спиваку, который вел мероприятие.

В свою очередь, директор Азербайджанского культурного центра (АКЦ) при ассоциации "АзИз" Егяна Сальман рассказала участникам мероприятия ою истории Ходжалинской трагедии: "Уже стало традицией, что мы уже каждый год собираемся здесь, в мемориальном парке, где было посажено 613 саженцев в память жертв Ходжалинской трагедии. За одну ночь, с 25 на 26 февраля, в 1992 году, с особой жестокостью было учинено насилие над 613 безоружными людьми - стариками, женщинами и детьми. Жители города Ходжалы вынуждены были покинуть свои дома в суровую февральскую зиму, но были и те, которые не смогли сделать это, остались в своих домах - они были убиты с особой жестокостью. В результате этой трагедии оказалось очень много сирот, искалеченных, без вести пропавших. Президент Израиля Реувен Ривлин с трибуны ООН объявил эту трагедию настоящим геноцидом. К сожалению, люди, совершившие этот чудовищный акт, все еще остаются безнаказанными. Пока мы живы, мы всегда будем помнить эту трагедию, ждать справедливости и желать, чтобы это никогда не повторилось", - отметила она.

В конце своего выступления Е. Сальман попросила собравшихся почтить память невинных жертв минутой молчания. В свою очередь, бывший гендиректор Министерства абсорбции Алекс Кушнир рассказал о прочной дружбе азербайджанцев и евреев: "Наши народы объединяет многое, потому что азербайджанский и еврейский народы, к сожалению, часто подвергались гонениям, только из-за своей национальной принадлежности. Сегодня мы видим попытки стереть из истории катастрофы еврейского народа и катастрофы азербайджанского народа. Я очень рад, что мы находимся здесь, в Израиле. И очень рад, что был сделан беспрецедентный шаг по увековечиванию памяти жертв Ходжалинской трагедии. И я думаю, что это символизирует дружбу между нашими народами. Между нашими народами есть еще и дополнительные параллельные линии, нас связывает не только горе, но нас связывают будущее и настоящее. Сегодня азербайджано-израильская дружба - это дружба смелых государств, потому что это два относительно маленьких государства, которые, к сожалению, окружены врагами, и которые смело борются за свое выживание, за свое процветание. Сотрудничество между нашими странами, как в сфере безопасности, так и в сферах экономики и культуры, за последние годы очень сильно развивалось и будет развиваться дальше. Я хочу вам напомнить, что Авигдор Либерман приложил к этому свои личные непосредственные усилия, как на постах министра иностранных дел и обороны, так и просто как человек, который верит в дружбу двух стран. Я думаю, что дружба между Израилем и Азербайджаном будет еще дальше укрепляться".

Затем слово было предоставлено депутату Милли Меджлиса Расиму Мусабекову, который отметил, что евреи из Азербайджан, проживающие в Израиле, - это живой мост между двумя государствами: "Отношения дух стран день ото дня укрепляются и развиваются. В прошлом году Авигдор Либерман провел в Баку пять дней, и очень многим недругам Азербайджана это не нравилось. Существуют видимая сторона нашего сотрудничества и невидимая сторона. Отношения между Азербайджаном и Израилем напоминают айсберг, его невидимая часть гораздо больше, чем видимая. Три года назад, когда закладывали эту рощу, я был здесь, и сегодня я рад, что мне предоставлена возможность выступить. Здесь собралось больше людей, чем три года назад. Когда произошла Ходжалинская бойня, я был советником президента, возглавлял азербайджанскую делегацию. Тогда в Праге на заседании ОБСЕ принимались решения о мирном урегулировании карабахского конфликта. Там же была и создана Минская группа ОБСЕ, которая, к сожалению, до сих пор безуспешно занимается поиском мирного урегулирования конфликта. Когда мы вели переговоры с армянскими депутатами о мирном урегулировании конфликта, сбили вертолет с государственными деятелями, и эти переговоры были прерваны. Азербайджан не ищет возмездия, мы хотим справедливости в этом вопросе. Я верю, что рано или поздно на наши земли придет мир", - подчеркнул азербайджанский парламентарий.

Депутат Расим Мусабеков был приятно удивлен, когда ему сообщили, что в его честь посадили одно дерево и вручили ему соответствующее удостоверение и нагрудный знак за вклад в развитие азербайджано-израильских отношений.

Главный раввин синагоги горских евреев в Тель-Авиве, директор еврейской гуманитарной организации "Ваад ле-Ацала", раввин Шмуэль Симантов рассказал о Нагорно-Карабахском конфликте и затем вместе с сыном прочел специальную заупокойную молитву из псалмов царя Давида.

"Я хочу выразить благодарность "АзИзу" за организацию этого мероприятия. Еврейский народ очень хорошо понимает боль азербайджанцев, потому что мы сами пережили геноцид, гонения. Мы больше всех понимаем, что такое боль. Хочу сказать, что при поддержке нашей организации была открыта первая еврейская школа в Азербайджане. Причем это школа является государственной, что является очень важным моментом, так как по всему миру еврейские школы являются частными. Это 46-я школа", - отметил он.

Народная артистка, лауреат государственной премии Азербайджана Дина Тумаркина прочла приуроченные к этой дате стихи азербайджанской поэтессы Лейлы Бегим "Плач по Карабаху" и израильского поэта Михаила Сальмана "Ходжалы".

Слова безграничного сочувствия Азербайджану и азербайджанскому народу высказали на мероприятии также и депутат Кнессета Ксения Светлова, депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева, гендиректор "Caspian Drilling Company" Фарид Ахундов, заммэра города Сдерот Марк Ифраимов и заммэра города Кирьят-Бялик Нахум Рачевский, преподаватель образовательного центра "Аддым аддым" ("Шаг за шагом") города Баку Тарана Гараева и другие.

Мероприятие завершилось исполнением государственных гимнов Азербайджана и Израиля.