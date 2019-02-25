Здание правительства Армении горит в Ереване, на место выехали шесть пожарных машин, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС страны.

"Сигнал о пожаре правительственном здании №1 в Ереване поступил в 09.03 (08.03 мск). Возгоранию дана вторая степень сложности. На место происшествия направлены шесть пожарных машин", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что там же работает группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.