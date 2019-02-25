В Ереване горит здание правительства
25 февраля 2019 10:11 251
Здание правительства Армении горит в Ереване, на место выехали шесть пожарных машин, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС страны.
"Сигнал о пожаре правительственном здании №1 в Ереване поступил в 09.03 (08.03 мск). Возгоранию дана вторая степень сложности. На место происшествия направлены шесть пожарных машин", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Отмечается, что там же работает группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
24 февраля 23:42 529
Память жертв Ходжалинской трагедии почтили в Иерусалиме - ФОТО
24 февраля 21:00 4 333
Армяне и "бескультурная" Россия. Всему армяне научат... - ФОТО
-
24 Фев. 14:50 6 855
-
24 Фев. 20:30 5 901
-
24 Фев. 14:23 5 640
-
24 Фев. 21:00 4 332
-
24 Фев. 19:02 3 366