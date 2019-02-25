За 12 лет существования международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", в Израиле стало традицией каждый год чтить память жертв трагедии, произошедшей в азербайджанском городе Ходжалы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend ссылкой на "АзИз".

Это были и фотовыставки, и научно-практическая конференция, презентации книг, а несколько лет тому назад, в одном из красивейших мест недалеко от Иерусалима - древней столицы еврейского государства, в Президентском лесу Израиля была посажена роща в память о мирных жителях города, зверски убитых армянскими националистами. Именно здесь было посажено 613 саженцев, которые за эти годы взросли и устремились вверх, чтобы приблизиться к святым небесам, откуда теперь смотрят на нас те невинные женщины, старики и дети, которых лишили жизни только за то, что они были азербайджанцами. В результате агрессивной политики Армения захватила и более четверти века удерживает в оккупации 20 процентов территории Азербайджана, невзирая на неоднократные требования Совета Безопасности ООН о немедленном и безоговорочном освобождении незаконно оккупированных территорий.

И вот, уже в который раз, именно здесь проходит траурный митинг памяти по невинным жертвам азербайджанского города Ходжалы.

По сложившейся уже традиции, митинг памяти жертв Ходжалы в Президентском лесу открыл генеральный директор Евразийского департамента ЕНФ-ККЛ Игаль Ясинов. В своем выступлении он отметил, что это первый случай в истории Еврейского Национального Фонда, когда были посажены деревья в честь памяти людей нееврейской национальности. Затем он передал слово ведущему мероприятие генеральному директору международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Льву Спиваку.

О корнях трагедии в Ходжалы и сути Нагорно-Карабахского конфликта рассказала директор Азербайджанского культурного центра (АКЦ) при ассоциации "АзИз" Егяна Сальман. В конце своего выступления, она попросила собравшихся почтить память невинных жертв минутой молчания.

Слова безмерного сочувствия всему азербайджанскому народу и недопустимости повторения подобных трагедий высказали все выступавшие на митинге: депутат Кнессета Ксения Светлова, депутаты Милли Меджлиса Расим Мусабеков и Севиндж Фаталиева, бывший глава службы "Натив" и генеральный директор министерства абсорбции Израиля Алекс Кушнир, генеральный директор "Caspian Drilling Company" Фарид Ахундов, заместитель мэра города Сдерот Марк Ифраимов и заместитель мэра города Кирьят Бялик Нахум Рачевский, преподаватель образовательного центра "Аддым аддым" ("Шаг за шагом") города Баку Тарана Гараева и другие.

Необычайно трогательными и проникновенными стали два особенных выступления. Народная артистка и лауреат государственной премии Азербайджана Дина Тумаркина прочла специально написанные к этому дню замечательные стихи азербайджанской поэтессы Лейлы Бегим "Плач по Карабаху" и израильского поэта Михаила Сальмана "Ходжалы". А главный раввин синагоги горских евреев в Тель-Авиве, руководитель 46 еврейской школы города Баку, раввин Шмуэль Симантоврассказал о горе, которое принес в его семью Нагорно-Карабахский конфликт и затем вместе с сыном прочел специальную заупокойную молитву из псалмов царя Давида.

Среди нескольких сотен участников митинга были жители разных городов Израиля, представители общественности Азербайджана - работники культуры и образования, экс-посол Израиля в Азербайджане Артур Ленк, мэр города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец, представитель ассоциации "АзИз" в Азербайджане Вахид Байрамов, члены правления "АзИз" Юрий Бочаров и Шауль Симан-Тов, руководители городских отделений ассоциации "АзИз": Александр Аграновский (Иерусалим), Севин Ханукаев и Адыль Данилов (Кирьят Бялик), Яфиния Елизаров (Ришон ле-Цион) и другие руководители, и представители общественных организаций Израиля.

Церемония завершилась исполнением гимнов Азербайджана и Израиля.