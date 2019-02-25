Армения должна отказаться от претензий в отношении Турции по поводу событий 1915 года и должна ответить за деяния террористической организации АСАЛА, а также за преступление против человечества, совершенное в азербайджанском городе Ходжалы. Об этом, как передает Day.Az, сообщил в эксклюзивном интервью Trend советник президента Турции Ялчын Топчу.

Советник главы государства отметил, что в 1992 году в Ходжалы было совершено самое большое преступление века против человечества.

"Армяне в 1915 году при поддержке Российской империи истребляли мирное население в Анатолии и, в частности, в таких турецких городах, как Карс, Эрзурум и Ардахан", - отметил Топчу, подчеркнув, что архивы содержат массу свидетельств о многочисленных убийствах тюркского населения со стороны армянских бандформирований.

Советник президента отметил, что Армения, с одной стороны отказывается признавать совершенные в Ходжалы преступления, а с другой - предъявляет претензии к Турции по поводу событий 1915 года, что недопустимо.

Относительно перспектив нормализации отношений между Арменией и Турцией советник президента отметил, что Анкара не верит в искренность Еревана.

"Возможно, что в силу необходимости Армения предпримет те или иные шаги, однако верить в искренность Армении было бы слишком большим оптимизмом. К сожалению, наш исторический опыт вынуждает нас прийти к такому выводу", - сказал Топчу.

Советник президента отметил, что позиция Турции в отношении Армении предельно четка и ясна.

"Армения должна освободить оккупированные азербайджанские территории и попросить прощения за совершенные преступления, после чего Турция, проконсультировавшись с Азербайджаном, оценит данный шаг", - сказал советник президента Турции.

Топчу подчеркнул, что Армения является государством-оккупантом.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.