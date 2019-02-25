Азербайджанская радикальная оппозиция, вся деятельность которой направлена на то, чтобы, уничтожив государственность, сделать граждан страны униженными попрошайками, вновь хочет митинговать. Тема предстоящих выступлений также известна: она, как и прежде, избита, разжевана и никому не интересна.

В чем причина этой "оппозиционной рьяности"? на что они рассчитывают и за счет чего?

Дело в том, что Али Керимли и другие "лидеры" азербайджанской радикальный оппозиции понимают, что с каждым днем их "перспективы" становятся все печальней. С них требуют отчет за проделанную "работу". Они находятся на содержании у разного рода зарубежных центров и институтов и им поручено дестабилизировать ситуацию в стране и они должны эту задачу выполнить.

Если в ближайшее время Али Керимли и его компания ничего "сушественного" не сделают, то совсем скоро окончательно потеряют доверие заграничных спонсоров, что, естественно, приведет к приостановке денежных потоков.

И, пожалуй, невдомек им, что азербайджанская общественность их всерьез не воспринимает, смотрит на них как на "сезонных клоунов", которые вышли на подработку. Между прочим, клоуны они бездарные: дилетанство видно во всем и в самом ярком проявлении.

У азербайджанской общественности есть понимание того, что меркантильные интересы "лидеров" радикалов ограничиваются лишь пережевыванием заграничного спецпайка, который необходимо отрабатывать.

Развалившийся и дышащий на ладан стан радикальной оппозиции уже готов к погребению: можно снимать шляпы и обнажать головы, поскольку скоро состоится вынос тела.

Чем запомнится возглавляемый Али Керимли и Джамилем Гасанли т.н. "Национальный совет"? Чем запомнятся другие сквернословы как среди местных радикалов, так и так называемых "политэмигрантов"?

Прежде всего, раздорами в своей среде, отсутствием плодотворной работы, неимением стратегических и идеологических основ.

Заявления и мысли "лидеров" радикалов вызывают горькую усмешку даже у горстки их редеющих сторонников.

Ни одного из них уже абсолютно не беспокоит перспектива окончательно превратиться в посмешище, и они каждый раз с упорством занимаются только тем, что демонстрируют свое злобное бессилие.

Одним словом, радикальная оппозиция превратилась в что-то среднее между сектой и цирком, в стенах которых можно встретить кого угодно.

К примеру, "Нацсовет" изначальна был слаб, настроен на поражение и не обладал положительным имиджем. А сегодня радикальная оппозиция, точнее, то, что от нее осталось, фактически превратилась в обособленный социальный слой, которым движет только одно стремление: во что бы то ни стало остаться на плаву и по каждому случаю, по мере возможности, заявить о себе, мол, мы еще существуем.

Абсолютно все "лидеры" радикалов запомнятся политиканами непредсказуемыми и весьма переменчивыми в своих решениях, способными подвести и бросить в любой момент своих близких соратников. И примеров тому множество.

На этом фоне флюгерная радикальная оппозиция постепенно перестает быть интересной для спонсоров, а потому ее опасения, что скоро спонсоры вообще забудут о ее существовании, крепчают день ото дня. Перед ними встала реальная угроза выйти из амплуа "жертв режима", апеллируя к Западу в качестве извечных паяцев.

Это плачевное для "пятой колонны" положение приведет к ее окончательному расколу.

Сабухи Иманов