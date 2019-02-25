Сколько еще собирается позориться Али Керимли?
Азербайджанская радикальная оппозиция, вся деятельность которой направлена на то, чтобы, уничтожив государственность, сделать граждан страны униженными попрошайками, вновь хочет митинговать. Тема предстоящих выступлений также известна: она, как и прежде, избита, разжевана и никому не интересна.
В чем причина этой "оппозиционной рьяности"? на что они рассчитывают и за счет чего?
Дело в том, что Али Керимли и другие "лидеры" азербайджанской радикальный оппозиции понимают, что с каждым днем их "перспективы" становятся все печальней. С них требуют отчет за проделанную "работу". Они находятся на содержании у разного рода зарубежных центров и институтов и им поручено дестабилизировать ситуацию в стране и они должны эту задачу выполнить.
Если в ближайшее время Али Керимли и его компания ничего "сушественного" не сделают, то совсем скоро окончательно потеряют доверие заграничных спонсоров, что, естественно, приведет к приостановке денежных потоков.
И, пожалуй, невдомек им, что азербайджанская общественность их всерьез не воспринимает, смотрит на них как на "сезонных клоунов", которые вышли на подработку. Между прочим, клоуны они бездарные: дилетанство видно во всем и в самом ярком проявлении.
У азербайджанской общественности есть понимание того, что меркантильные интересы "лидеров" радикалов ограничиваются лишь пережевыванием заграничного спецпайка, который необходимо отрабатывать.
Развалившийся и дышащий на ладан стан радикальной оппозиции уже готов к погребению: можно снимать шляпы и обнажать головы, поскольку скоро состоится вынос тела.
Чем запомнится возглавляемый Али Керимли и Джамилем Гасанли т.н. "Национальный совет"? Чем запомнятся другие сквернословы как среди местных радикалов, так и так называемых "политэмигрантов"?
Прежде всего, раздорами в своей среде, отсутствием плодотворной работы, неимением стратегических и идеологических основ.
Заявления и мысли "лидеров" радикалов вызывают горькую усмешку даже у горстки их редеющих сторонников.
Ни одного из них уже абсолютно не беспокоит перспектива окончательно превратиться в посмешище, и они каждый раз с упорством занимаются только тем, что демонстрируют свое злобное бессилие.
Одним словом, радикальная оппозиция превратилась в что-то среднее между сектой и цирком, в стенах которых можно встретить кого угодно.
К примеру, "Нацсовет" изначальна был слаб, настроен на поражение и не обладал положительным имиджем. А сегодня радикальная оппозиция, точнее, то, что от нее осталось, фактически превратилась в обособленный социальный слой, которым движет только одно стремление: во что бы то ни стало остаться на плаву и по каждому случаю, по мере возможности, заявить о себе, мол, мы еще существуем.
Абсолютно все "лидеры" радикалов запомнятся политиканами непредсказуемыми и весьма переменчивыми в своих решениях, способными подвести и бросить в любой момент своих близких соратников. И примеров тому множество.
На этом фоне флюгерная радикальная оппозиция постепенно перестает быть интересной для спонсоров, а потому ее опасения, что скоро спонсоры вообще забудут о ее существовании, крепчают день ото дня. Перед ними встала реальная угроза выйти из амплуа "жертв режима", апеллируя к Западу в качестве извечных паяцев.
Это плачевное для "пятой колонны" положение приведет к ее окончательному расколу.
Сабухи ИмановСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!