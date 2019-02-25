27-ю годовщину Ходжалинского геноцида почтили проведенным в американском городе Лос-Анджелес мероприятием с участием руководителей различных религиозных общин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе 21 февраля было проведено мероприятие в одной из самых крупных и старинных церквей города - Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

На мероприятии с участием более 200 гостей приняли участие руководители христианских, еврейских, мусульманских, буддистских, бахаитских, зороастрийских и других религиозных общин, представители общественности, общественно-политические деятели, почетные консулы ряда стран в Лос-Анджелесе, журналисты.

Открывая мероприятие, представитель церкви Дейв Ортон заявил, что основной целью проведения мероприятия является почтение памяти жертв Ходжалинской резни, произошедшей в 1992 году.

Соучредитель и зампредседателя одной из авторитетнейших еврейских организаций, действующего в Лос-Анджелесе Центра Симона Визенталя раввин Авраам Купер отметил важность устойчивого продолжения мирных усилий во избежание повтора аналогичной в Ходжалы трагедии.

Генкосул Азербайджана в Лос-Анджелесе, председатель (дуайен) Консульского корпуса в Лос-Анджелесе Насими Агаев рассказал участникам мероприятия об ужасах, совторенных в Ходжалы, отметив, что Ходжалинский геноцид стал первым крупным геноцидом в Европе после окончания холодной войны.

Мероприятие продолжилось видео-интервью с непосредственной свидетельницей Ходжалинского геноцида, попавшей в плен Дурданой Агаевой, заснятым в 2015 году Генкосульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Вслед за показом видеоленты выступил председатель Межрелигиозного совета Лос-Анджлеса, один из самых авторитетных христианских религиозных деятелей Калифорнии епископ Карлос Мендез и подчеркнул важность более широкого донесения до общественности правды о Ходжалы, чтобы в будущем такого не повторялось.

Затем прозвучала музыка в исполнении различных исполнителей.

В завершение мероприятия Генконсульством была организована поминальная трапеза (эхсан).