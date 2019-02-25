Президент Ильхам Алиев: В последующие месяцы тоже будут проводиться и углубляться очень серьезные реформы, чтобы в каждой сфере страны было развитие, граждане жили еще лучше
25 февраля 2019 14:23 242
И в последующие месяцы 2019 года в Азербайджане будут проводиться и углубляться очень серьезные реформы, чтобы в каждой сфере страны было развитие, граждане жили еще лучше.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в понедельник на совещании по экономическим и социальным вопросам.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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